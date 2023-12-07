Сынченко Серафима Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сынченко Серафима Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1915

Сын: Сынченко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Сынченко Николай Яковлевич

Слюдянка, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сынченко Николай Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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