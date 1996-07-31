Нурмухаметов Зариф Сабирович
Место рожденияЧувашская АССР, Козловский р-н, ст. Тюрлема, дер. Янгильдино
Дата рождения25.02.1922
Дата смерти31.07.1996
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1922
Отец: Нурмухаметов Сабир
Мать: не указана
Чувашская АССР, Козловский р-н, ст. Тюрлема, дер. Янгильдино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
31.07.1996