Нурмухаметов Зариф Сабирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нурмухаметов Зариф Сабирович

Место рождения

Чувашская АССР, Козловский р-н, ст. Тюрлема, дер. Янгильдино

Дата рождения

25.02.1922

Дата смерти

31.07.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1922

Отец: Нурмухаметов Сабир

Мать: не указана

Чувашская АССР, Козловский р-н, ст. Тюрлема, дер. Янгильдино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
31.07.1996
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