Григорій Дмитріевъ Журавлевъ Григорий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения17.11.1916
Дата смерти19.04.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Журавлёва Вера Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Журавлёва Вера Фоминична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.04.1986