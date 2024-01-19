Григорій Дмитріевъ ​Журавлевъ Григорий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорій Дмитріевъ ​Журавлевъ Григорий Дмитриевич

Место рождения

Погромец, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

17.11.1916

Дата смерти

19.04.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Погромец, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
02.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлёва Вера Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлёва Вера Фоминична

Место жительства
Неизвестно
Погромец, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
19.04.1986
Погромец, Новооскольский, Белгородская область
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