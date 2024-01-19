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Тимофеев Михаил Иванович

Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

30.09.1938

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Тимофеев Иван Андреевич

Мать: Тимофеева Авдотья

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
30.09.1938
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Приговорен тройкой УНКВД по ДВК 30 октября 1938г к расстрелу.
Работа или профессия
До 1938
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Работал бухгалтером в Благовещенске.
Место жительства
До 1938
Гильчин, Тамбовский муниципальный район, Амурская область
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