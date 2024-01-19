Тимофеев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти30.09.1938
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Тимофеев Иван Андреевич
Мать: Тимофеева Авдотья
Смерть
30.09.1938
Приговорен тройкой УНКВД по ДВК 30 октября 1938г к расстрелу.
Работа или профессия
До 1938
Работал бухгалтером в Благовещенске.
Место жительства
До 1938
Гильчин, Тамбовский муниципальный район, Амурская область