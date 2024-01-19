Ляпустин Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1947 по 2000
Место жительства
По 1947
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
2000