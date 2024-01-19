Ляпустин Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпустин Иван Александрович

Место рождения

Петергоф, Петергофский уезд

Дата рождения

1908

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Петергоф, Петергофский уезд
Место жительства
С 1947 по 2000
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
По 1947
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
2000
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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