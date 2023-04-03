Уланова Петр Васильевич
Место рожденияпоселок Кичигино. Челябинская область
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Уланов Василий Иванович
Мать: ?
поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
20.06.1884
Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна
поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
22.03.1886
Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна
поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
26.01.1894
Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна
поселок Кичигино. Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Алексеевна
Смерть
Неизвестно