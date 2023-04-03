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Уланова Петр Васильевич

Место рождения

поселок Кичигино. Челябинская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Уланов Василий Иванович

Мать: ?

поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
20.06.1884

Сын: Уланова Иоанн Петрович

Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна

поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
22.03.1886

Сын: Уланова Стефан Петрович

Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна

поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
26.01.1894

Сын: Уланова Василий Петрович

Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна

поселок Кичигино. Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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