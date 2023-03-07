Пестерова Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестерова Марфа Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1879 ст.

Сын: Пестеров Иоанн Семенович

Отец ребёнка: Пестеров Семен Мартианов

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.10.1880 ст.

Дочь: Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Пестеров Семен Мартианов

Рождение ребёнка
04.10.1880 ст.

Дочь: Харитина Семеновна

Отец ребёнка: Пестеров Семен Мартианов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестеров Семен Мартианов

Место жительства
Неизвестно
Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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