Чюпракова (Комарова) Орина Семёнона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чюпракова (Комарова) Орина Семёнона

Место рождения

Комарово, Махнёво, Свердловская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Комарово, Махнёво, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Чюпраковъ Данилъ (Данило) Федоровъ

Отец ребёнка: Чюпраковъ Федоръ Осиповъ

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Чюпраковъ Осипъ Федоровъ

Отец ребёнка: Чюпраковъ Федоръ Осиповъ

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Софья Федорова

Отец ребёнка: Чюпраковъ Федоръ Осиповъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чюпраковъ Федоръ Осиповъ

Работа или профессия
Неизвестно
Дочь ямщика
Место жительства
Неизвестно
Фексино (Фексина), Махнёво, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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