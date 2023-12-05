Чюпракова (Комарова) Орина Семёнона
Место рожденияКомарово, Махнёво, Свердловская область
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Комарово, Махнёво, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Чюпраковъ Данилъ (Данило) Федоровъ
Отец ребёнка: Чюпраковъ Федоръ Осиповъ
Рождение ребёнка
Около 1786
Отец ребёнка: Чюпраковъ Федоръ Осиповъ
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Софья Федорова
Отец ребёнка: Чюпраковъ Федоръ Осиповъ
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Дочь ямщика
Место жительства
Неизвестно
Фексино (Фексина), Махнёво, Свердловская область
Смерть
Неизвестно