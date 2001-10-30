(Охрименко) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Охрименко) Людмила Ивановна

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Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

23.09.1924

Дата смерти

30.10.2001

Пол

Женский

Отец

Около 1899 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1924

Отец: Охрименко Иван Иванович

Мать: Охрименко Мария Федоровна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
1948

Муж: Сидоренко Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоренко Иван Тимофеевич

Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1952

Дочь: XX

Отец ребёнка: Сидоренко Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
16.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоренко Иван Тимофеевич

Бобруйск, Могилёвская область
Место жительства
1980
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Kaliningrad
Работа или профессия
Неизвестно
Teacher of History
Место жительства
Неизвестно
Житомир, Житомирська область
Zhitomir
Место жительства
Неизвестно
Tashkent
Tashkent
Смерть
30.10.2001
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Похороны
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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