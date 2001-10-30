(Охрименко) Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.09.1924
Дата смерти30.10.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1924
Отец: Охрименко Иван Иванович
Бракосочетание
1948
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидоренко Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1952
Дочь: XX
Отец ребёнка: Сидоренко Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
16.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидоренко Иван Тимофеевич
Место жительства
1980
Kaliningrad
Работа или профессия
Неизвестно
Teacher of History
Место жительства
Неизвестно
Житомир, Житомирська область
Zhitomir
Место жительства
Неизвестно
Tashkent
Tashkent
Смерть
30.10.2001
Похороны
Неизвестно