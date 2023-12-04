Филина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Филин Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филина Тамара Григорьевна
Отец ребёнка: Филин Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Филин Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филина Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Филин Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филина Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Филин Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Филин Григорий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно