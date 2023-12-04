Филина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Филин Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филина Тамара Григорьевна

Отец ребёнка: Филин Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Филин Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филина Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Филин Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филина Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Филин Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Филин Григорий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филин Григорий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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