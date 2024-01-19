Перминова (Шадрина) Марфа Михайловна
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Шадрин Михаил Малафеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Татаринова Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Перминов Иван Савинович
Рождение ребёнка
1726
Отец ребёнка: Перминов Иван Савинович
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Перминов Иван Савинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно