Перминова (Шадрина) Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерминова (Шадрина) Марфа Михайловна

Перминова (Шадрина) Марфа Михайловна

Место рождения

Бусыгинская, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Шадрин Михаил Малафеевич

Мать: ?

Бусыгинская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Татаринова Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Перминов Иван Савинович

Мулы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Перминов Петр Иванович

Отец ребёнка: Перминов Иван Савинович

Мулы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Перминов Иван Иванович

Отец ребёнка: Перминов Иван Савинович

Мулы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перминов Иван Савинович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close