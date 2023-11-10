Матрёна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Около 1848 г.р.
Около 1850 г.р.

Добавил:

РЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Катерина Семёновна

Отец ребёнка: Семён Макаров

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Семён Макаров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Макаров

Смерть
Неизвестно
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