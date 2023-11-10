Матрёна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Катерина Семёновна
Отец ребёнка: Семён Макаров
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Пётр Семёнович
Отец ребёнка: Семён Макаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Макаров
Смерть
Неизвестно