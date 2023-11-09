Молоткова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Рождение ребёнка
1902
Рождение ребёнка
1906
Сын: Молотков Осипович
Отец ребёнка: Молотков Осип Константинович
Рождение ребёнка
1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Молотков Осип Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно