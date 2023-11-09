Молоткова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молоткова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Осиповна

Отец ребёнка: Молотков Осип Константинович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Осиповна

Отец ребёнка: Молотков Осип Константинович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Молотков Осипович

Отец ребёнка: Молотков Осип Константинович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Осиповна

Отец ребёнка: Молотков Осип Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молотков Федор Осипович

Отец ребёнка: Молотков Осип Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молотков Осип Константинович

Смерть
Неизвестно
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