Черников Савва Юлианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черников Савва Юлианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1904 ст.

Сын: Черников Дмитрий Саввич

Мать ребёнка: Черникова Неонила Борисовна

Место жительства
1904 ст.
Крестьянин села Лучки Лесковской волости Корочанского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черникова Неонила Борисовна

Смерть
Неизвестно
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