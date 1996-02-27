Шастина (Теслик) Еилзавета Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1996
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шастин Егор Игоревич
Рождение ребёнка
17.01.2017
Дочь: Шастина Василиса Егоровна
Отец ребёнка: Шастин Егор Игоревич
Бракосочетание
08.07.2022
Рождение ребёнка
12.01.2023
Сын: Салин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Салин Алексей Андреевич