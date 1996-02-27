Шастина (Теслик) Еилзавета Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шастина (Теслик) Еилзавета Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1994 г.р.
1996 г.р.

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1996

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шастин Егор Игоревич

Рождение ребёнка
17.01.2017

Дочь: Шастина Василиса Егоровна

Отец ребёнка: Шастин Егор Игоревич

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
08.07.2022

Муж: Салин Алексей Андреевич

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.01.2023

Сын: Салин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Салин Алексей Андреевич

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

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