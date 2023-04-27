de Dover (de Dover) Isabel
Место рожденияChilham, England
Дата рожденияОколо 1245
Дата смерти18.03.1292
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1245
Отец: не указан
Мать: не указана
Chilham, England
Бракосочетание
07.11.1270
of,Strathbogie,Aberdeen,Scotland
Рождение ребёнка
Около 1273
Дочь: De Baliol Lora
Отец ребёнка: De Baliol Of Cavers Alexander
Cavers, Teviotdale, Roxburghshire, Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.03.1292
Canterbury, Kent, , England
Похороны
1292
Canterbury Cathedral