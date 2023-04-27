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de Dover (de Dover) Isabel

Место рождения

Chilham, England

Дата рождения

Около 1245

Дата смерти

18.03.1292

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1242 г.р.

Дети

Около 1273 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1245

Отец: не указан

Мать: не указана

Chilham, England
Бракосочетание
07.11.1270

Муж: De Baliol Of Cavers Alexander

of,Strathbogie,Aberdeen,Scotland
Рождение ребёнка
Около 1273

Дочь: De Baliol Lora

Отец ребёнка: De Baliol Of Cavers Alexander

Cavers, Teviotdale, Roxburghshire, Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.03.1292
Canterbury, Kent, , England
Похороны
1292
Canterbury Cathedral
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