Прасковья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.01.1808
Муж: Мелентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Арина Мелентьевна
Отец ребёнка: Мелентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Евсигней Мелентьевич
Отец ребёнка: Мелентий Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Меленки деревня Муромского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно