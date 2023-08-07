Прасковья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.01.1808

Муж: Мелентий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Арина Мелентьевна

Отец ребёнка: Мелентий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Евсигней Мелентьевич

Отец ребёнка: Мелентий Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Меленки деревня Муромского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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