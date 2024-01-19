Суркова (Окурина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуркова (Окурина) Мария Ивановна

Суркова (Окурина) Мария Ивановна

Место рождения

Коробово, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

Вычислено 1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

SP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Коробово, Кашинский, Тверская область
Бракосочетание
18.01.1904 ст.

Муж: Сурков Федор Иосифович

По жениху: крестьяне-деревни Агоргина Дмитрий Иосифов Сурков и деревни Салослова Андрей Павловъ Семенов. По невесте: деревни Салослова Иоанн Семенов и села Акулова Симеон Егоров Кукуев ЦГА Москвы, фон... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close