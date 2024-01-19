Суркова (Окурина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1904 ст.
По жениху: крестьяне-деревни Агоргина Дмитрий Иосифов Сурков и деревни Салослова Андрей Павловъ Семенов. По невесте: деревни Салослова Иоанн Семенов и села Акулова Симеон Егоров Кукуев ЦГА Москвы, фон... Показать все
Смерть
Неизвестно