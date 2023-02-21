Чермной Сава
Место рожденияЧермная д. Усть-Ницинской слободы
Дата рождения1745
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Чермной Андрей
Мать: Чермной Ксенья
Чермная д. Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1765
Сын: Чермной Иван
Мать ребёнка: Чермной Анисья
Чермная д. Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1767
Сын: Чермной Марко
Мать ребёнка: Чермной Анисья
Чермная д. Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1769
Сын: Чермной Иван
Мать ребёнка: Чермной Анисья
Чермная д. Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1779
Сын: Чермной Меркурей
Мать ребёнка: Чермной Анисья
Чермная д. Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Чермной Анисья
Чермная д. Усть-Ницинской слободы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чермной Анисья