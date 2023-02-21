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Чермной Сава

Место рождения

Чермная д. Усть-Ницинской слободы

Дата рождения

1745

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Чермной Андрей

Мать: Чермной Ксенья

Чермная д. Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1765

Сын: Чермной Иван

Мать ребёнка: Чермной Анисья

Чермная д. Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1767

Сын: Чермной Марко

Мать ребёнка: Чермной Анисья

Чермная д. Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1769

Сын: Чермной Иван

Мать ребёнка: Чермной Анисья

Чермная д. Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1779

Сын: Чермной Меркурей

Мать ребёнка: Чермной Анисья

Чермная д. Усть-Ницинской слободы
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Чермной Анисья

Чермная д. Усть-Ницинской слободы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чермной Анисья

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