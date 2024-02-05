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Женский

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Мать

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Поликарп Зиновьев

Отец ребёнка: Зиновий Семенов

д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Григорий Зиновьев

Отец ребёнка: Зиновий Семенов

д. Максимово
Рождение ребёнка
1800

Сын: Никита Зиновьев

Отец ребёнка: Зиновий Семенов

д. Максимово
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