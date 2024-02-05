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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Поликарп Зиновьев
Отец ребёнка: Зиновий Семенов
д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Григорий Зиновьев
Отец ребёнка: Зиновий Семенов
д. Максимово
Рождение ребёнка
1800
Сын: Никита Зиновьев
Отец ребёнка: Зиновий Семенов
д. Максимово