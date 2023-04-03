Мавра Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1786 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Василий Федоров

Мать: Елизавета Козмина

Смерть
Неизвестно
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