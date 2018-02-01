Загребайлов Вячеслав Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загребайлов Вячеслав Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1961

Дата смерти

01.02.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Широкова Наталья Викторовна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
01.02.2018
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