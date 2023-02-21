Марьясов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Марьясов Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Марченко Василиса
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Марьясов Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Марьясов Ананий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерохина Марея
Мать ребёнка: не указана