Марьясов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марьясов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Марьясов Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Марченко Василиса

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Марьясов Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Марьясов Ананий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерохина Марея

Мать ребёнка: не указана

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