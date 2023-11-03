Журавлева Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиПосле 1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1745
Отец ребёнка: Журавлев Сергей Федоров
Рождение ребёнка
Около 1767
Отец ребёнка: Журавлев Сергей Федоров
Рождение ребёнка
Около 16.07.1768
Отец ребёнка: Журавлев Сергей Федоров
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
у цехового на поселении в ПП воспр. Тобол. дворянин, Тобол. купчиха Потапова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1798