Журавлева Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева Анна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

После 1798

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1715 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Журавлев Василий Сергеев

Отец ребёнка: Журавлев Сергей Федоров

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Журавлев Яков Сергеев

Отец ребёнка: Журавлев Сергей Федоров

Рождение ребёнка
Около 16.07.1768

Сын: Журавлев Иван Сергеев

Отец ребёнка: Журавлев Сергей Федоров

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
у цехового на поселении в ПП воспр. Тобол. дворянин, Тобол. купчиха Потапова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Сергей Федоров

Смерть
После 1798
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