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Рау Артур Эдуардович

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Место рождения

с.Альт - Ваймар( Воронцовка) Палласовского Кантон

Дата рождения

09.04.1929

Дата смерти

25.08.1994

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1929

Отец: Рау Эдуард Давыдович

Мать: Рау Мария Ивановна

с.Альт - Ваймар( Воронцовка) Палласовского Кантон
Смерть
25.08.1994
с.Ново-ильиновка
Причина смерти: Острая сердечная недостаточность.ИБС.Острый трансмур.инфаркт миокарда
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