Рау Артур Эдуардович
Место рожденияс.Альт - Ваймар( Воронцовка) Палласовского Кантон
Дата рождения09.04.1929
Дата смерти25.08.1994
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1929
Отец: Рау Эдуард Давыдович
Мать: Рау Мария Ивановна
с.Альт - Ваймар( Воронцовка) Палласовского Кантон
Смерть
25.08.1994
с.Ново-ильиновка
Причина смерти: Острая сердечная недостаточность.ИБС.Острый трансмур.инфаркт миокарда