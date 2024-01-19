Морозов Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Петр Андреевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

20.03.1924

Дата смерти

19.05.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Днепропетровский район, Украина
Смерть
19.05.1981
Одесса, Украина
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