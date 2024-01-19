Морозов Петр Андреевич
Место рождения
Дата рождения20.03.1924
Дата смерти19.05.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Днепропетровский район, Украина
Смерть
19.05.1981
Одесса, Украина