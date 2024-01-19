Аманенко Виктор Леонович
Место рождения
Дата рождения16.09.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1953
Рождение ребёнка
01.08.1974
Дочь: Аманенко Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Алексеева Галина Семёновна
Рождение ребёнка
17.05.1978
Дочь: Аманенко Олеся Викторовна
Мать ребёнка: Алексеева Галина Семёновна
Рождение ребёнка
21.05.1981
Сын: Аманенко Алексей Викторович
Мать ребёнка: Алексеева Галина Семёновна
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно