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Аманенко Виктор Леонович

Место рождения

Шалашино, Дубровенский район, Витебская область

Дата рождения

16.09.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1953

Отец: Аманенко Леон Иванович

Мать: Чернявская Марфа Кирилловна

Шалашино, Дубровенский район, Витебская область
Рождение ребёнка
01.08.1974

Дочь: Аманенко Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Алексеева Галина Семёновна

Рождение ребёнка
17.05.1978

Дочь: Аманенко Олеся Викторовна

Мать ребёнка: Алексеева Галина Семёновна

Рождение ребёнка
21.05.1981

Сын: Аманенко Алексей Викторович

Мать ребёнка: Алексеева Галина Семёновна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Галина Семёновна

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