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Салмин Степан Савельев

Место рождения

Старое Ахпердино, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Савелий Иванов

Мать: Агафия Алексеева

Старое Ахпердино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
20.10.1889 ст.

Сын: Салмин Михаил Степанович

Мать ребёнка: Мария Игнатьева

Старое Ахпердино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1892

Сын: Салмин Владимир Степанович

Мать ребёнка: не указана

Старое Ахпердино, Батыревский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Игнатьева

Смерть
Неизвестно
Успенский 1-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
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