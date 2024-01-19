Салмин Степан Савельев
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Савелий Иванов
Мать: Агафия Алексеева
Рождение ребёнка
20.10.1889 ст.
Мать ребёнка: Мария Игнатьева
Рождение ребёнка
1892
Сын: Салмин Владимир Степанович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Игнатьева
Смерть
Неизвестно
Успенский 1-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область