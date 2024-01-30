Харина Евдокия Малафеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1843
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Харин Малафей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Пашнин Василий Кириллович
Пашнино 2-е, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пашнин Василий Кириллович
Смерть
1843