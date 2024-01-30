Харина Евдокия Малафеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харина Евдокия Малафеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1843

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Харин Малафей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Пашнин Тит Васильевич

Отец ребёнка: Пашнин Василий Кириллович

Пашнино 2-е, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашнин Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Пашнин Василий Кириллович

Смерть
1843
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