Кремлева (Петухова) Марфа Фроловна
Место рожденияСапоги Острожки
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Сапоги Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
03.07.1842
Сын: Кремлев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Кремлев Иван Иванович
Сапоги
Бракосочетание
Неизвестно
Сапоги
Смерть
Неизвестно