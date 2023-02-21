Кремлева (Петухова) Марфа Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кремлева (Петухова) Марфа Фроловна

Место рождения

Сапоги Острожки

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Сапоги Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
03.07.1842

Сын: Кремлев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Кремлев Иван Иванович

Сапоги
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кремлев Иван Иванович

Сапоги
Смерть
Неизвестно
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