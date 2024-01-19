Чукомина Кустова (Васянина) Светлана Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.09.1956
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1956
Отец: Васянин Иван
Рождение ребёнка
26.12.1974
Сын: Кустов Николай Александрович
Отец ребёнка: Кустов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
03.10.1985
Дочь: Чукомина Анжела Анатольевна
Отец ребёнка: Чукомин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чукомин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно