Чукомина Кустова (Васянина) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чукомина Кустова (Васянина) Светлана Ивановна

Место рождения

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

21.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1956

Отец: Васянин Иван

Мать: Аношина Васянина Лидия Ивановна

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.12.1974

Сын: Кустов Николай Александрович

Отец ребёнка: Кустов Александр Николаевич

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.10.1985

Дочь: Чукомина Анжела Анатольевна

Отец ребёнка: Чукомин Анатолий

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чукомин Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кустов Александр Николаевич

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