Колоникин Андрей Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колоникин Андрей Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Неизвестная

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшкова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Колоникина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колоникина Анна Андреевна

Мать ребёнка: Колоникина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Ефросинья Андреевна

Мать ребёнка: Колоникина Александра

Смерть
Неизвестно
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