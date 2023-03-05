Колоникин Андрей Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Неизвестная
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшкова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Колоникина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колоникина Анна Андреевна
Мать ребёнка: Колоникина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Ефросинья Андреевна
Мать ребёнка: Колоникина Александра
Смерть
Неизвестно