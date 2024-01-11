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Каганов Губей Капитан Гарифуллович

Место рождения

с. Зирган, Башкирская АССР, Мелеузовский р-н,

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Каганов Гарифулла

Мать: не указана

с. Зирган, Башкирская АССР, Мелеузовский р-н,
Военная награда
Неизвестно
Каганов Губей Гарифуллович В архив Дата рождения __.__.1918 Место рождения Башкирская АССР, Мелеузовский р-н, с. Зирган Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека Ю... Показать все
Военная награда
Неизвестно
Каганов Губей Гарифуллич мл. лейтенант В архив Дата рождения __.__.1918 Место рождения Башкирская АССР, Мелеузовский р-н, с. Зирган Воинская часть 20 опс 2 А ДВФ ( 20 опс, 2 А ДВФ, 2 А, ДВФ ) Дата пос... Показать все
Смерть
Неизвестно
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