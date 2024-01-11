Каганов Губей Капитан Гарифуллович
Место рожденияс. Зирган, Башкирская АССР, Мелеузовский р-н,
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Каганов Гарифулла
Мать: не указана
с. Зирган, Башкирская АССР, Мелеузовский р-н,
Военная награда
Неизвестно
Каганов Губей Гарифуллович В архив Дата рождения __.__.1918 Место рождения Башкирская АССР, Мелеузовский р-н, с. Зирган Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека Ю... Показать все
Военная награда
Неизвестно
Каганов Губей Гарифуллич мл. лейтенант В архив Дата рождения __.__.1918 Место рождения Башкирская АССР, Мелеузовский р-н, с. Зирган Воинская часть 20 опс 2 А ДВФ ( 20 опс, 2 А ДВФ, 2 А, ДВФ ) Дата пос... Показать все
Смерть
Неизвестно