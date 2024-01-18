(Ивушкина) Мария Косьминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ивушкина) Мария Косьминовна

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино
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