(Ивушкина) Мария Косьминовна
Место рожденияМосковская область, Воскресенский район, Деревня Лидино
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, Деревня Лидино