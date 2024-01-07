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Жидков Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Жидков Григорий Тимофеевич

Мать: ?

Смерть
1943
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