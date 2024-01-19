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Плотникова Наталия Петровна

Место рождения

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.08.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1906 ст.

Отец: Плотников Петр Петрович

Мать: Шапошникова Мария Александровна

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.4 д.453 Запись 52Ж отец: Плотников Петр Петрович, гжатский мещанин мать: Плотникова Мария Александровна, законная жена
Крещение
17.08.1906 ст.
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.4 д.453 Запись 52Ж Восприемники: Чеблоков Петр Павлович, гжатский мещанин Ксюнина Антонина Семеновна, гжатская мещанская девица
Смерть
Неизвестно
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