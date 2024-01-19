Плотникова Наталия Петровна
Место рождения
Дата рождения10.08.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
10.08.1906 ст.
МК: ГАСО Ф.48 оп.4 д.453 Запись 52Ж отец: Плотников Петр Петрович, гжатский мещанин мать: Плотникова Мария Александровна, законная жена
Крещение
17.08.1906 ст.
МК: ГАСО Ф.48 оп.4 д.453 Запись 52Ж Восприемники: Чеблоков Петр Павлович, гжатский мещанин Ксюнина Антонина Семеновна, гжатская мещанская девица
Смерть
Неизвестно