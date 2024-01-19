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Головин Стефан Антонович

Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
07.01.1815 ст.

Сын: Головин Антоний Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
у него второй брак с Еленой Сергеевой Исконниковой 23 года в 1859 году https://yandex.ru/archive/catalog/a8392b82-6549-46ac-bcaa-fc0b39144f5e/72?text=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%93%... Показать все
Смерть
Неизвестно
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