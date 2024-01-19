Першин Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПершин Иосиф

Першин Иосиф

Место рождения

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1909

Жена: Першина Агапия Васильевна

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Марфа Иосифовна

Мать ребёнка: Першина Агапия Васильевна

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Пелагея Иосифовна

Мать ребёнка: Першина Агапия Васильевна

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close