Першин Иосиф
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1909
Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Марфа Иосифовна
Мать ребёнка: Першина Агапия Васильевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Пелагея Иосифовна
Мать ребёнка: Першина Агапия Васильевна
Смерть
Неизвестно