Чежина Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти21.10.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1918
Отец ребёнка: Чежин Кирилл Ильич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Чежина Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Чежин Кирилл Ильич
Нюксеница, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Косая, Аргуновская волость, Никольский уезд
Смерть
21.10.1968
Кокино, Богоявленская волость, Велико-Устюгский уезд