Чежина Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чежина Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

21.10.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1918

Сын: Чежин Сергей Кириллович

Отец ребёнка: Чежин Кирилл Ильич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Чежина Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Чежин Кирилл Ильич

Нюксеница, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Косая, Аргуновская волость, Никольский уезд
Смерть
21.10.1968
Кокино, Богоявленская волость, Велико-Устюгский уезд
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