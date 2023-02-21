Стрельникова (Полякова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельникова (Полякова) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.12.1900

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Полякова Татьяна Матвеевна

Бракосочетание
20.11.1857

Муж: Стрельников Яков Власович

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.02.1861

Дочь: Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Стрельников Яков Власович

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.11.1863

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрельников Яков Власович

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.08.1866

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Стрельников Яков Власович

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.08.1869

Дочь: Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Стрельников Яков Власович

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
31.05.1872

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Стрельников Яков Власович

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.04.1874

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Стрельников Яков Власович

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.07.1877

Сын: Стрельников Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Стрельников Яков Власович

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.08.1878

Дочь: Марина Яковлевна

Отец ребёнка: Стрельников Яков Власович

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.12.1900
Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Похороны
06.12.1900
Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
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