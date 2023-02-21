Стрельникова (Полякова) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.12.1900
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
20.11.1857
Рождение ребёнка
05.02.1861
Дочь: Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Стрельников Яков Власович
Рождение ребёнка
07.11.1863
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стрельников Яков Власович
Рождение ребёнка
16.08.1866
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Стрельников Яков Власович
Рождение ребёнка
07.08.1869
Дочь: Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Стрельников Яков Власович
Рождение ребёнка
31.05.1872
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Стрельников Яков Власович
Рождение ребёнка
16.04.1874
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Стрельников Яков Власович
Рождение ребёнка
13.07.1877
Сын: Стрельников Пётр Яковлевич
Отец ребёнка: Стрельников Яков Власович
Рождение ребёнка
26.08.1878
Дочь: Марина Яковлевна
Отец ребёнка: Стрельников Яков Власович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.12.1900
Похороны
06.12.1900