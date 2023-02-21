Силантий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силантий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1800 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Степан

Мать ребёнка: мама

Смерть
Неизвестно
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