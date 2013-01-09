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Сиваков Никита Алексеевич
Сиваков Никита Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.01.2013
Пол
Мужской
Отец
Сиваков Алексей Петрович
1988 г.р.
Мать
Курдюкова (Мартиросова) Александра Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.2013
Отец:
Сиваков Алексей Петрович
Мать:
Курдюкова Александра Алексеевна
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