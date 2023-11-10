Жорина Варвара Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.1893 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1894 ст.
Дочь: Бархатова Параскева Порфирьевна
Отец ребёнка: Жорин Порфирий Андреев
Рождение ребёнка
23.11.1896 ст.
Отец ребёнка: Жорин Порфирий Андреев
Рождение ребёнка
09.06.1899 ст.
Сын: Жорин Трифилий Порфирьевич
Отец ребёнка: Жорин Порфирий Андреев
Рождение ребёнка
24.09.1901 ст.
Отец ребёнка: Жорин Порфирий Андреев
Рождение ребёнка
09.10.1904 ст.
Дочь: Елизавета Порфирьевна
Отец ребёнка: Жорин Порфирий Андреев
Рождение ребёнка
07.06.1907 ст.
Дочь: Анна Порфирьевна
Отец ребёнка: Жорин Порфирий Андреев
Рождение ребёнка
05.04.1910 ст.
Сын: Жорин Георгий Порфирьевич
Отец ребёнка: Жорин Порфирий Андреев
Смерть
Неизвестно