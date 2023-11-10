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Жорина Варвара Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1893 ст.

Муж: Жорин Порфирий Андреев

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1894 ст.

Дочь: Бархатова Параскева Порфирьевна

Отец ребёнка: Жорин Порфирий Андреев

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1896 ст.

Сын: Жорин Яков Порфирьевич

Отец ребёнка: Жорин Порфирий Андреев

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1899 ст.

Сын: Жорин Трифилий Порфирьевич

Отец ребёнка: Жорин Порфирий Андреев

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1901 ст.

Сын: Жорин Андрей Порфирьевич

Отец ребёнка: Жорин Порфирий Андреев

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1904 ст.

Дочь: Елизавета Порфирьевна

Отец ребёнка: Жорин Порфирий Андреев

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1907 ст.

Дочь: Анна Порфирьевна

Отец ребёнка: Жорин Порфирий Андреев

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.04.1910 ст.

Сын: Жорин Георгий Порфирьевич

Отец ребёнка: Жорин Порфирий Андреев

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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