Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Степан

Мать: не указана

Смерть
1838
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