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Василий Степанович
Василий Степанович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1826
Дата смерти
1838
Пол
Мужской
Отец
Степан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец:
Степан
Мать: не указана
Смерть
1838
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