(Солтангулова) Саригуль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Солтангулова) Саригуль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Шамсия

Отец ребёнка: Рафиков Абдулжалил

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Бибифатхия

Отец ребёнка: Рафиков Абдулжалил

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Абдулжалилов Бедретдин

Отец ребёнка: Рафиков Абдулжалил

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
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