(Солтангулова) Саригуль
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Шамсия
Отец ребёнка: Рафиков Абдулжалил
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Бибифатхия
Отец ребёнка: Рафиков Абдулжалил
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Рафиков Абдулжалил
Смерть
Неизвестно