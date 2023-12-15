Апрелев Петр Семенович
Место рожденияТихвинская усадьба Уштовского погоста
Дата рождения04.04.1829
Дата смерти19.11.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1829
Тихвинская усадьба Уштовского погоста
Крещение
07.04.1829
в Тихвинской усадьбе Уштовского погоста
Священник Иоанн Тимофеев | Восприемники: Восприемников в опасение смертельного случая не было
Образование
Около 1838
Новгородский Кадетский корпус Графа Аракчеева
Поступление
Образование
25.07.1846
Новгородский Кадетский корпус Графа Аракчеева
уволен по домаш.обстоятельствам с тем, чтобы в первый Обер-офицерский чин был произведен не ранее 6 лет, т.е. августа месяца 1852
Образование
25.07.1846
Новгородский Кадетский корпус Графа Аракчеева
уволен по домашним обстоятельствам, с тем, чтобы первый Обер-офицерский чин был произведен не ранее шести лет, то есть августа месяца 1852 года
Работа или профессия
29.07.1849
Служба | В службу вступил в Тихвинский уездный суд канцелярским смотрителем
Работа или профессия
17.05.1850
Служба | По прошению переведен в Новгородскую Идельтер Контору канцелярским смотрителем
Работа или профессия
08.03.1852
Служба | Помещен писцом при Депутате Удельного ведомства
Работа или профессия
18.03.1853
Удельное ведомство
Служба | Уволен для определения на службу к Тихвинскому Посреднику
Работа или профессия
30.06.1853
Служба | По прошению определен Новгородской Губернской посредническою комиссией письмоводителем к Посреднику полюбовного размежевания земель Тихвинского уезда
Работа или профессия
1856
Служба | Канцелярский смотритель письмоводитель Посредника полюбовного размежевания земель Тихвинского уезда
Рождение ребёнка
24.10.1862
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Около 1862
Коллежский регистратор, дворянский заседатель тихвинского уездного суда
Рождение ребёнка
28.02.1865
Дочь: Унковская Мария Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
19.11.1869