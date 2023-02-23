Дубровская (Замятина) Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
На момент рождения сына Ивана ей было 35 лет (сентябрь 1935)
Рождение ребёнка
02.08.1924
Сын: Дубровский Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Дубровский Михаил Александрович
Точной информации о нем нет. Он был старшим из детей в данной семье. В 1960-х жил в Сочи, у него была дочь лет 12 (примерно 1952гр)
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Дубровский Михаил Александрович
Точное место и дата рождения неизвестны. В 1960 жила в Молдавии (Бендеры или Тирасполь), у неё была дочь лет 8 (примерно 1956гр)
Рождение ребёнка
21.09.1935
Сын: Дубровских Иван Михайлович
Отец ребёнка: Дубровский Михаил Александрович
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Родился в посёлке Угольный Кабаковского района Свердловской области. Через несколько лет посёлок войдёт в состав нового города - Карпинска
Рождение ребёнка
1938
Сын: Дубровских Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Дубровский Михаил Александрович
Точная дата рождения неизвестна. В 1960х жил в Уфе
Бракосочетание
Неизвестно
ЗАГС не находит их брак. Возможно его и не было. Братьев и сестру Ивана Михайловича в ЗАГС тоже не видят
Смерть
Неизвестно