(Шошина (Мешкова)) Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шошина (Мешкова)) Степанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернов-Шошин Иван Яковлевич

Мать: Марина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Мешков Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мешков Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Мешков Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Мешков Дмитрий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мешков Дмитрий Яковлевич

дер. Карасозеро (Заонежье)
Смерть
Неизвестно
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