(Шошина (Мешкова)) Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернов-Шошин Иван Яковлевич
Мать: Марина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Мешков Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мешков Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Мешков Дмитрий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
дер. Карасозеро (Заонежье)
Смерть
Неизвестно