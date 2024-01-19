Bedretdin (Bavautdin) Mönire
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Bavautdin (bavaudin) Bedi
Мать: Bavautdin Fäteha
Рождение ребёнка
25.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Bedretdin Abbas
Tampere
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Muzeyyene (Museijene)
Отец ребёнка: Bedretdin Abbas
Tampere
Смерть
Неизвестно
Tampere
Похороны
Неизвестно
Tampere