Bedretdin (Bavautdin) Mönire — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBedretdin (Bavautdin) Mönire

Bedretdin (Bavautdin) Mönire

Место рождения

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Bavautdin (bavaudin) Bedi

Мать: Bavautdin Fäteha

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bedretdin Abbas

Tampere
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Muzeyyene (Museijene)

Отец ребёнка: Bedretdin Abbas

Tampere
Смерть
Неизвестно
Tampere
Похороны
Неизвестно
Tampere
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close