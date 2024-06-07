(Игнатова) Елена Игнатовна
Место рожденияд. Шматово, Ступинский р-он, Московская обл.
Дата рождения16.05.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1823
Отец: Игнатов Игнат Ермолаев
Мать: Параскева Парамовна
д. Шматово, Ступинский р-он, Московская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Георгий Зотов
Смерть
Неизвестно