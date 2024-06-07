(Игнатова) Елена Игнатовна 16.05.1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Игнатова) Елена Игнатовна

Место рождения

д. Шматово, Ступинский р-он, Московская обл.

Дата рождения

16.05.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1793 г.р.

Мать

1794 г.р.

Муж

Вычислено 1820 г.р.
Вычислено 1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЩ
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Место
Комментарий
Рождение
16.05.1823

Отец: Игнатов Игнат Ермолаев

Мать: Параскева Парамовна

д. Шматово, Ступинский р-он, Московская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгий Зотов

Смерть
Неизвестно

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